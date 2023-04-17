Пасха 2.0, можно почти все: полезные и любопытные традиции Светлого понедельника

Если на вербное воскресенье с водой едва не «утекала жизнь», на этот раз вода наоборот считается символом крепкого здоровья. Ей велено поливать и обрызгивать своих друзей и близких, и тогда, согласно приметам, у них будет отличное самочувствие. В первый день Светлой недели традиция считается наиболее яркой, а в старину была настолько популярна, что Пасхальный понедельник даже называли Поливальным или Мокрым.