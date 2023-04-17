Пасха 2.0, можно почти все: полезные и любопытные традиции Светлого понедельника

Пасхальная седмица подразумевает радость бытия и жизни, восхваляет воду и даже разрешает не соблюдать пост по средам и пятницам. Подробнее о первом ее дне, рекомендациях и традициях — в материале ФАН.
Светлый понедельник является одним из самых лояльных церковных праздников. Считается, что в этот день можно почти все. Он следует сразу за Великой Пасхой, и открывает вслед за ней Светлую седмицу — неделю которая начинается после Христова Воскресения. Вся неделя считается за один большой Пасхальный день, поэтому и традиции на эти дни пересекаются.
Понедельник особенно важно начать правильно, тогда и вся неделя будет успешной. Первого дня Пасхальной седмицы это касается особенно.
Возьмите отпуск и радуйтесь!
«Понедельник — выходной»: эта фраза ассоциируется с театрами, музеями и прочими культурными учреждениями. В понедельник же после Великой Пасхи священники советуют не работать вообще всем.
Считается, что в Светлую неделю лучше отдыхать, поэтому, начиная с понедельника, христианам рекомендуется взять отгулы или даже отпуск. Требование не очень серьезно, но приятно, и многие христиане с готовностью этим пользуются. Традиции показывают, что основное время лучше посвящать молитвам, мыслям о духовном и вечном.
Кроме того приветствуются радость, улыбка и смех. Необходимо делиться позитивом с окружающими и наслаждаться жизнью. Пасхальная неделя гласит: в столь Светлый праздник любому человеку должно быть хорошо.
Брызги, умывания и похвала воде
Если на вербное воскресенье с водой едва не «утекала жизнь», на этот раз вода наоборот считается символом крепкого здоровья. Ей велено поливать и обрызгивать своих друзей и близких, и тогда, согласно приметам, у них будет отличное самочувствие. В первый день Светлой недели традиция считается наиболее яркой, а в старину была настолько популярна, что Пасхальный понедельник даже называли Поливальным или Мокрым.
Женщины в Светлый понедельник всегда умывались водой, в которую предварительно клали крашеное яичко. Считалось, что благодаря этому сохранить красоту и молодость можно будет весь следующий год.
Больше гуляйте и ходите в гости
Этот понедельник советуют проводить на улице. Нужно больше гулять, отдыхать и радоваться жизни. А свежий воздух этому лишь способствует. Да и погода уже позволяет.
Что касается молодежи — на Светлой неделе в старину устраивали специальные гуляния, которые подразумевали, что молодые парни и девушки могут познакомиться между собой. Так что традиция имеет еще и романтическую подоплеку. Поскольку праздник выпадал на время весны, это было логично, наполнено вдохновением и плюс ко всему тепло.
Тем, кто постарше и предпочитает проводить время более спокойно, предлагается сходить в гости. В подарок близким можно принести пасхальные яйца, куличи или иные угощения. Принимать гостей у себя дома — тоже хорошая идея. Кроме поздравительных слов и традиционных «Христос Воскресе!», у близких также можно попросить прощения за случайную обиду или неосторожно пророненное слово.
Несмотря на всю лояльность и «праздничность» Светлого понедельника, он, как, соответственно, и вся последующая неделя, подразумевает под собой несколько строгих запретов.