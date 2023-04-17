Посол Уганды в РФ анонсировал открытие русскоязычной школы на территории республики

Кампала, 17 апреля. Посол Уганды в РФ Мозес Каваалууко Кизиге рассказал о возможном открытии бесплатной русскоязычной школы в Уганде.
Дипломат сообщил, что, согласно проекту, расходы на строительство и оснащение учебного заведения покроет Россия. Стороны подпишут меморандум о возведении комплекса в рамках саммита «Россия — Африка», который состоится в июле.
Бесплатные занятия смогут посещать 1200 человек. Кизиге отметил, что изучение русского языка в дальнейшем поможет гражданам Уганды успешно проходить вступительные испытания в российские вузы.
Ранее ректор Волгоградского государственного социально-педагогического университета (ВГСПУ) рассказал о готовности налаживать связи с Черным континентом в сфере образования. Среди стран-партнеров он выделил Анголу, Замбию и Мозамбик.
Кроме того, ректорат Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) сообщил о скором запуске программ технического менеджмента для африканских студентов. По мнению ректора, СПбГУТ может подготовить квалифицированные кадры для развития сферы IT на материке.