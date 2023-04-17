Посол Уганды в РФ анонсировал открытие русскоязычной школы на территории республики

Кроме того, ректорат Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) сообщил о скором запуске программ технического менеджмента для африканских студентов. По мнению ректора, СПбГУТ может подготовить квалифицированные кадры для развития сферы IT на материке.