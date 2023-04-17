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Депутат ВР Ярослав Железняк: Украина получила более 45 миллиардов долларов международной помощи с начала СВО

Политика
Депутат ВР Ярослав Железняк: Украина получила более 45 миллиардов долларов международной помощи с начала СВО

После начала конфликта на Украине, союзники украинской стороны предоставили ее бюджету 45,778 миллиардов долларов. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Железняк отметил, что денежные средства поступили еще 24 февраля 2022 года. Подобные начисления от зарубежных партнеров были сделаны в рамках кредитов и грантов.

По данным Министерства финансов Украины, на момент этого года в проект бюджета был заложен дефицит в 38 миллиардов долларов. Стоит отметить, что ЕС договорился о выделении Украине 18 миллиардов евро в виде льготных кредитов.

Ранее стало известно, что оборонный бюджет Украины увеличится на 14,5 миллиардов долларов. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
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