Гибель Бреттон-Вудской модели: почему Западу будет трудно создать альтернативную экономическую модель

Бреттон-Вудская система денежных отношений неминуемо рухнет в обозримом будущем. Таким мнением поделился экономист, общественный деятель, публицист, блогер, теле- и радиоведущий Михаил Хазин в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».
По мнению эксперта, нынешний мировой экономический кризис станет роковым для Запада.
«Сегодня можно смело сказать, что вся Бреттон-Вудская модель и либеральные финансовые элиты будут снесены. Когда мы писали об этом, в начале 2000-х годов, для них еще был шанс сохраниться. Да, кризис был бы, но сравнимый с кризисом 1930-1932 годов, после которых система сохранится. Теперь нет, не сохранится», — сказал экономист.
Михаил Хазин также отметил, что к настоящему моменту на Западе нет специалистов, которые могли бы предложить сценарий действий.
«Кризис будет длиться пять-восемь лет. По его итогам на Западе начнется величайшая депрессия. Дальше они будут должны придумывать альтернативные экономические модели. Что они создадут, я не знаю. Сегодня у них нет концептуалистов, которые могли бы это придумать. У нас есть, в Индии есть, в Иране есть, а у них нет», — пояснил собеседник.
Кроме того, он добавил, что подобное положение дел стало неизбежным результатом непродуманных действий.
«Если вы на протяжение 40-50 лет монопольно преподаете в школах, вузах одну и ту же теорию, то не нужно удивляться, что люди, которые знают другую теорию, вымерли, а новые люди, соответственно, ничего другого, кроме этой теории, не знают. Получается, как в одной из бессмертных фраз Виктора Черномырдина: “Какую партию ни создаем, все получается КПСС”», — заключил экономист.
Ранее Михаил Хазин раскрыл, кто больше всего заинтересован в уничтожении Евросоюза. По его мнению, именно такую цель перед собой ставит Великобритания.