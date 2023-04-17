Депутат Госдумы Алексей Чепа: Россия не будет жить по правилам G7

Россия не хочет и не будет жить по правилам которые устанавливают страны G7. Об этом заявил Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Таким образом парламентарий прокомментировал осуждение странами G7 планов России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии. Чепа подчеркнул, что при этом государства «Большой семерки» сами раскручиват эскалацию.
«Когда мы предпринимаем ответные шаги, они говорят: "не смейте этого делать, потому что это не входит в наши планы, не надо защищаться, не надо обороняться, сдавайтесь и делайте так, как мы вам указываем, живите по нашим правилам и по нашим порядкам". Это они так хотят, а мы этого не хотим и не будем», — сказал политик.
Ранее Чепа объяснил желание некоторых политиков вернуть в России смертную казнь. Он указал, что в ряде государственных структур считают, что подобная мера способна сократить количество террористических актов.