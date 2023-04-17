Боец ЧВК «Вагнер» сообщил о взятии в плен 12 боевиков ВСУ в Бахмуте

Более десятка солдат ВСУ в Бахмуте (Артемовске) сдались в плен ЧВК «Вагнер». Об этом военному корреспонденту Дмитрию Астраханю рассказал боец «оркестра».
Украинская сторона бросает в населенном пункте собственных военнослужащих, подчеркнул «музыкант». Стоит отметить, что Киев относится подобным образом к телам как убитых, так и раненых бойцов ВСУ.
Некоторые украинские военнослужащие соглашаются сдаться. Четыре бойца ЧВК «Вагнер» взяли в плен сразу 12 солдат ВСУ. Причем у них было много оружия, добавил «музыкант».
«Сказал им: "Братья, сдавайтесь, зачем вам умирать? У вас дома семьи, дети". (Там было — прим. ред.) 12 человек, а мы стояли вчетвером», — цитирует бойца ЧВК «Вагнер» RT со ссылкой на «Известия».
Большая часть территории Бахмута (Артемовска) находится под контролем ЧВК «Вагнер», но говорить о полном окружении города еще рано. Об этом ранее сообщил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.