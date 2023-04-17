Сирот оставили без полагающегося им по закону жилья в Тверской области

В городе Вышний Волочек Тверской области сирот оставили без полагающегося им по закону жилья. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что четверо сирот были включены районной администрацией в список лиц, имеющих право на предоставление жилых помещений. Однако квартиры им предоставлены не были, сообщает сетевое издание «Панорама.Про».
Межрайонная прокуратура направила в суд исковые заявления об обязании органов местного самоуправления устранить нарушения и предоставить нуждающимся положенное жилье. Суд удовлетворил требования надзорного органа. В настоящее время сиротам предоставлены благоустроенные квартиры.