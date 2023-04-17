Появилось видео с места столкновения двух иномарок в Невском районе Петербурга

Две иномарки столкнулись на Шлиссельбургском проспекте в микрорайоне Рыбацкое Невского района Петербурга в десять часов утра понедельника. Видеозапись с места инцидента публикует ФАН.
Столкнулись автомобиль «Мазда» под управлением женщины-водителя и автомобиль «Хонда», за рулем которого был мужчина. Оба автолюбителя не признают вины в совершении ДТП.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. Движение трамваев не останавливалось, поскольку части разбитых машин не попали на пути. Пострадавшей женщине оказывается медицинская помощь в реанимобиле, который проезжал в момент аварии мимо.
Стоит отметить, что в конце марта две машины Mercedes попали в аварию в центре Санкт-Петербурга. Виновников инцидента спасли подушки безопасности.