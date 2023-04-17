Россиянка с ребенком оказалась заблокирована в здании в столице Судана

Более десяти человек заблокированы в здании Нубийской митрополии в суданском Хартуме. Среди них есть гражданка России с ребенком.
Соответствующей информацией поделился епископ Александрийской православной церкви митрополит Нубийский и всего Судана Савва. В беседе с греческим телеканалом он сделал акцент на том, что из-за обстрелов люди не могут выбраться на улицу.
На данный момент известно, что среди заблокированных есть и одна россиянка с ребенком. Сообщается, что в здании есть все необходимые запасы, которых гражданам хватит на несколько дней. Тем не менее, воспользоваться водой и электричеством люди не смогут.
Ранее в Судан прибыл новый посол от России Андрей Черновол. До этой должности он был главой консульского отдела посольства России в Сирии и Йемене.