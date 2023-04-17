Омские охотники и рыболовы начали сбор рыбацких сетей для участников СВО

Омское областное общество охотников и рыболовов решило помочь участникам специальной военной операции (СВО).
Как пояснили в организации, российские военнослужащие в зоне СВО остро нуждаются в маскировочных сетях. Сейчас многие жители региона заняты плетением сетей, но потребность в них требует нового подхода. Поэтому региональное общество охотников и рыболовов объявило сбор рыбацких сетей, сообщает «МК в Омске».
Дело в том, что рыбацкие сети можно довольно быстро превратить в маскировочные и отправить в зону СВО. Охотники и рыболовы могут принести рыбацкие сети прямо в офис общества, расположенный в Омске на улице Пушкина.