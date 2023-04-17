Югорские волонтеры доставили гумпомощь в один из храмов ЛНР

Гуманитарный груз привезли волонтеры Гумкорпуса ХМАО в храм Святителя Феодосия Черниговского в селе Михайловка ЛНР. Об этом сообщили в Гуманитарном добровольческом корпусе.
Как пишет информационно-аналитический интернет портал «Ugra-news», собор, построенный в Михайловке (ЛНР ) в 1905 году, гуманитарщики уже посещали и ранее. Церковь сильно пострадала от артиллерии ВСУ год назад. В начале мая прошлого года в результате обстрела погиб настоятель храма, 64-летний иеромонах Парфений.
Решение оргвопросов и содержание храма взяла в свои руки матушка Наталья, которая сообщила югорцам о том, что здание нуждается в реконструкции, а прихожане в помощи и поддержке. С тех пор представители Гумкорпуса взяли шефство над церковью.
Новый настоятель храма Святителя Феодосия Черниговского сердечно поблагодарил за помощь и поддержку всех, принявших участие в сборе и доставке гумпомощи, и пожелал им здоровья, терпения и сил.