Российские волонтеры поздравили с Пасхой подшефные семьи на Херсонщине

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне работники миссии доставили подшефным семьям, которые попали в трудные жизненные условия, праздничные куличи в Пасху.
В разных населенных пунктах активисты всего за один день посетили более десяти семей, которым ранее доставляли гуманитарную помощь, продукты и лекарства.
«Есть у нас друг, бизнесмен Юрий, у него своя хлебопекарня. Мы познакомились с ним давно, он пек хлеб, а мы его развозили нуждающимся по всей Херсонской области. А в преддверие праздника Пасхи Юрий напек куличей. И наша команда волонтеров развезла эти куличи тем, кто в силу разных причин не может себе позволить их купить. Потому что праздник должен быть для всех, а сила добрых дел объединяет», — сообщил депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
В первую очередь, российские добровольцы поздравили с Пасхой и передали подарки для детей подшефных многодетных семей. А к маломобильным жителям волонтеры отправлялись прямо домой. Один из них — 86-летний Владимир Чекамов, ветеран труда, который всю жизнь проработал в музыкальной школе. Но сейчас, после двух инсультов, Владимир практически не встает с постели. Единственная его радость — редкие гости.
Другая подшефная российских добровольцев — Людмила Саютина, ребенок Второй мировой войны. В ту войну она была совсем маленькая, но зверства нацистов на Херсонщине она помнит до сих пор. Бабушка Людмила радостно встретила активистов миссии, и от души поблагодарила их за внимание.
«Мне очень хотелось бы, чтобы ваше поколение было вот таким — активным, готовым стоять за правое дело до конца! Очень приятно, что вы не забываете нас, стариков», — со слезами на глазах поблагодарила волонтеров жительница Геническа Людмила Саютина.
Среди тех, кого добровольцы пришли поздравить с наступающим праздником — особо бедствующие многодетные семьи. Так, местный житель Максим Усс в одиночку воспитывает пятерых детей. От гуманитарной миссии в Херсонской области, кроме куличей, ему также передали набор для бадминтона, футбольный мяч и книги на русском языке.
Вместе с волонтерами в раздаче куличей приняли активное участие местные херсонские общественники. Самый молодой из них, 18-летний Давид Лобакин признался, что такие мероприятия надолго заряжают его положительными эмоциями.
«Многие из этих людей, к которым мы приезжаем, забыты своими родственниками, или у них совсем никого нет. Поэтому кто, если не мы, будет им помогать? Тем более, в такой светлый праздник, как Пасха! Они должны знать, что мы есть, мы рядом, и в любой момент готовы помочь им, когда необходимо!» — сообщил юноша-активист Давид Лобакин.
Напомним, Гуманитарный центр работает в регионе с 11 марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За год с небольшим, продуктовую помощь получило свыше 177 тысяч человек (1,9 тысячи тонн), в том числе жители 83 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (182 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 17-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.