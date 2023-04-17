В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Марию Томенюк в момент, когда она закапывала пакет с наркотиками

По сведениям источника, Томенюк обнаружили сотрудники полиции недалеко от станции метро Таганская. Она вместе со своей подругой 32-летней Анной Громовой на улице Земляной Вал закапывали в землю пакет с веществом. Они были задержаны на месте и позднее доставлены в отдел. Содержимое пакетика пока не определили.