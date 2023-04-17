В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Марию Томенюк в момент, когда она закапывала пакет с наркотиками

В Москве 36-летнюю экс-кандидата в депутаты Марию Томенюк задержали полицейские в момент, когда она закапывала в землю пакет с наркотиками, сообщает официальный Telegram-канал SHOT.
По сведениям источника, Томенюк обнаружили сотрудники полиции недалеко от станции метро Таганская. Она вместе со своей подругой 32-летней Анной Громовой на улице Земляной Вал закапывали в землю пакет с веществом. Они были задержаны на месте и позднее доставлены в отдел. Содержимое пакетика пока не определили.
Томенюк в 2017 году пыталась избраться в Совет депутатов муниципального Бескуднивского округа. В 2022 она продвигалась в Совет депутатов Печатников уже с судимостью по 228-й статье. На всех выборах она потерпела поражение.
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