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Тело мертвой девушки было обнаружено на крыше ТЦ в Волгограде

Происшествия
Тело мертвой девушки было обнаружено на крыше ТЦ в Волгограде

Мертвую девушку обнаружили на крыше торгового комплекса, расположенного возле многоэтажки на улице Героев Сталинграда в Волгограде. Окно ее квартиры выходило в сторону ТЦ.

Как сообщает портал V1.ru, тело было найдено утром 17 апреля. Наряд скорой помощи констатировал смерть девушки. По предварительной информации авторов издания, она могла упасть из окна дома №50, который находится возле ТЦ.

«Полиция прибыла примерно в 06:30, предположительно, выпала она откуда-то из второго подъезда», — рассказал журналистам очевидец Денис Боганов.

Ранее с четвертого этажа дома в Ленинградской области выпала двухлетняя девочка. Ребенка госпитализировали с множественными переломами.
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