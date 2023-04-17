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Власти Японии выразили России протест из-за планов провести ракетные учения на юге Курил

Политика
Власти Японии выразили России протест из-за планов провести ракетные учения на юге Курил

Власти Японии выразили протест из-за планов России провести ракетные учения в южной части Курильских островов с 18 по 22 апреля. Об этом заявил генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Российские учения пройдут рядом с островом Итуруп. Мацуно указал, что, маневры затрагивают зону, которую Япония считает своими территориальными водами.

«Мы выразили протест, поскольку усиление российского военного присутствия на северных территориях противоречит позиции нашей страны», — добавил Мацуно.

Ранее глава МИД Японии Есисама Хаяси заявил, что мир переживает поворотный момент в истории. В своем заявлении он также затронул ситуацию на Украине.
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