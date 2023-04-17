Публицист Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам колонии по делу о госизмене

Мосгорсуд приговорил публициста Владимира Кара-Мурзу* (признан физлицом-иноагентом в России) к 25 годам колонии.
Судья назначил наказание Кара-Мурзе✱ в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, его оштрафовали на 400 тысяч рублей.
Публицисту будет запрещена журналистская деятельность на семь лет. Кроме того, после освобождения из колонии ему будет ограничена свобода на шесть месяцев.
Адвокат осужденного Мария Эйсмонт заявила ТАСС, что сторона защиты намерена подать апелляцию. По ее словам, речь идет о неких процессуальных нарушениях.
Известно, что публицист неоднократно выступал на публичных мероприятиях с заявлениями, порочащими российских военных. Ранее сообщалось, что гособвинение требует приговорить Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами