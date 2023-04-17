Жителя Тихвина обвинили в изнасиловании несовершеннолетней племянницы

Сотрудники ГУ МВД России по Ленобласти задержали жителя Тихвина по подозрению в изнасиловании.
В отделение полиции Тихвина обратилась мама трагически погибшей 16-летней школьницы, тело которой было обнаружено накануне у местного ручья. По ее словам, из переписки в найденном телефоне стало ясно, что несовершеннолетнюю школьницу неоднократно насиловал ее 19-летний дядя, сообщает Neva.Today.
Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». При этом предстоит выяснить, не стали эти преступления причиной гибели девушки.