Жителя Тихвина обвинили в изнасиловании несовершеннолетней племянницы

В отделение полиции Тихвина обратилась мама трагически погибшей 16-летней школьницы, тело которой было обнаружено накануне у местного ручья. По ее словам, из переписки в найденном телефоне стало ясно, что несовершеннолетнюю школьницу неоднократно насиловал ее 19-летний дядя, сообщает Neva.Today.