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Лига арабских государств и ООН обсудили опасную ситуацию в Судане

Весь мир
Лига арабских государств и ООН обсудили опасную ситуацию в Судане

Каир, 17 апреля. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт провел телефонный разговор с генсеком Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает новостное агентство Sputnikarabic.

Стороны обсудили последние события кризисной ситуации в Судане. Кроме того, Абуль Гейт сообщил Гутеррешу решение совета о необходимости прекратить огонь и восстановить спокойствие в восточноафриканском регионе.

«Мы готовы сотрудничать с ООН для достижения немедленного прекращения вооруженных столкновений и кровопролития, а также предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации», — заявил генсек ЛАГ.

В ходе совещания стороны пришли к согласию о необходимости положить конец конфликту и провести мирные переговоры между ВС республики и Силами быстрого реагирования.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением об осуждении вооруженных столкновений между регулярной армией и СБР Судана.
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