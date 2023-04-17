Лига арабских государств и ООН обсудили опасную ситуацию в Судане

Каир, 17 апреля. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт провел телефонный разговор с генсеком Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутеррешем. Об этом сообщает новостное агентство Sputnikarabic.
Стороны обсудили последние события кризисной ситуации в Судане. Кроме того, Абуль Гейт сообщил Гутеррешу решение совета о необходимости прекратить огонь и восстановить спокойствие в восточноафриканском регионе.
«Мы готовы сотрудничать с ООН для достижения немедленного прекращения вооруженных столкновений и кровопролития, а также предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации», — заявил генсек ЛАГ.
В ходе совещания стороны пришли к согласию о необходимости положить конец конфликту и провести мирные переговоры между ВС республики и Силами быстрого реагирования.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением об осуждении вооруженных столкновений между регулярной армией и СБР Судана.