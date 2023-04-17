Поселок Красное в Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Вооруженные сил Украины обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В результате атаки загорелось сенохранилище на ферме.
Оперативные и аварийные службы выдвинулись на место инцидента. Последствия обстрела ликвидируются.
Ранее птицефабрика в Шебекинском районе Белгородской области попала под обстрел ВСУ. Сотрудники предприятия были эвакуированы.