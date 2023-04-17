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Минреинтеграции Украины сообщило о подготовке к сбору ДНК-материалов военных

Армия
Минреинтеграции Украины сообщило о подготовке к сбору ДНК-материалов военных

Оборудование для сбора и хранения ДНК-материалов военнослужащих ВСУ уже закуплено, сообщило украинское Министерство реинтеграции. В министерстве отметили, что подобное решение упросит процесс идентификации.

В данный момент необходимо отработать процедуру сбора материалов, добавили в ведомстве. В министерстве напомнили, что обязательный отбор проб ДНК у военнослужащих ранее был закреплен в законодательстве.

«Именно благодаря наличию генетических образцов будет упрощен процесс идентификации. Надеюсь, что соответствующие органы ускорят процесс запуска этой процедуры», — цитирует ведомство вице-премьера Ирину Верещук в своем Telegram-канале.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал законы об ускоренной процедуре признания пропавшими без вести или погибшими граждан России во время СВО.
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