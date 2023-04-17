Сотрудники экономической полиции Петербурга обнаружили два подпольных склада со спиртом

Петербургские правоохранители обнаружили два нелегальных склада со спиртом, который использовался для производства контрафактных алкогольных напитков. Хранилища находились в Красносельском и Невском районах, передал руководитель УИиОС ГУ МВД России по региону Вячеслав Степченко.
Согласно имеющейся информации, сотрудники экономической полиции проверили помещения на Большом Смоленском проспекте и на улице Володарского. В первом случае специалисты изъяли более 15 тысяч литров чистого спирта и порядка двух тысяч литров содержащей его жидкости. Во втором — около 600 литров жидкости с данным веществом.
Кроме того, правоохранители задержали 46-летнего гражданина за организацию хранения и поставку сырья для нелегального производства алкоголя. Стоит отметить, что в августе 2022 года полицейские ликвидировали подпольный алкогольный цех, взяв под стражу четверых причастных.
Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»). Последующее расследование позволило специалистам установить, по каким каналам совершались поставки веществ.
Ранее в Северной столице задержали брата и сестру, занимавшихся карманными кражами. До этого родственники, которые перемещались из одного региона в другой, были объявлены в федеральный розыск.