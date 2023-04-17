Сотрудники экономической полиции Петербурга обнаружили два подпольных склада со спиртом

Согласно имеющейся информации, сотрудники экономической полиции проверили помещения на Большом Смоленском проспекте и на улице Володарского. В первом случае специалисты изъяли более 15 тысяч литров чистого спирта и порядка двух тысяч литров содержащей его жидкости. Во втором — около 600 литров жидкости с данным веществом.