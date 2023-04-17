Руководство «КАМАЗ» рассматривает возможность строительства завода в ДРК

Киншаса, 17 апреля. Посол ДРК в РФ Иван Вангу Нгимби заявил, что в столице республики планируется строительство фабрики российского производителя грузовиков ПАО «КАМАЗ».
Дипломат провел рабочую встречу с руководством Камского автомобильного завода, на которой подняли вопросы экспорта ТС и комплектующих к ним. Одной из тем переговоров также стало открытие филиала компании в стране материка.
«Помимо поставок запчастей, сервисного обслуживания и обучения вождению этих видов транспорта, мы также обсуждаем возможность создания в будущем завода по сборке грузовиков "КамАЗ" в Демократической Республике Конго», — подчеркнул посол.
Кроме того, Иван Вангу Нгимби отметил популярность техники Камского автомобильного завода среди жителей ДРК. По его словам, граждане высоко оценивают качество сборки транспортных средств.
Ранее глава компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов рассказал о планах по открытию новых экспортных направлений в Африке. Корпорация возобновит производство ряда моделей, которые заинтересуют покупателей на Черном континенте.