Полковник в отставке Роберт Магиннис обвинил президента США Джо Байдена во лжи о роли американских властей в конфликте на Украине. Об этом говорится в его статье для Fox News.
Эксперт отметил, что реальное положение дел указано в разведданных. Это расходится с тем, какую картину рисует администрация Байдена для американцев.
«Почему президент Байден лжет своему народу?», — задался Магиннис вопросом.
Автор материала также указал, что Байден и его администрация не смогли ответить на важный вопрос о том, какие США преследуют национальные интересы на Украине.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Джордж Биб в своей статье написал, что Байдену придется держать ответ перед американскими гражданами за оказанную администрацией США помощь киевскому режиму. По его словам, глава Белого дома рискует попасть в «украинскую ловушку».