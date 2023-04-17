Внутри теплых остановок в Губкинском появятся общественные книжные шкафы в рамках акции «Книговорт»

Идею предложили сотрудники городских библиотек. Местным жителям инициатива очень понравилась, и они проголосовали за нее в рамках программы «Уютный Ямал». Жители Губкинского получили возможность скоротать время в ожидании автобуса за интересной книжкой. Внутри теплых остановок появятся полки, с которых можно будет как взять, так и положить частичку своей литературной коллекции.