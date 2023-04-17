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Внутри теплых остановок в Губкинском появятся общественные книжные шкафы в рамках акции «Книговорт»

Общество
Внутри теплых остановок в Губкинском появятся общественные книжные шкафы в рамках акции «Книговорт»

Теперь любой ожидающий свой транспорт на теплой остановке в Губкинском сможет приобщиться к чтению. Это стало возможным благодаря проекту «Книговорт», сообщает «Ямал-медиа».

Идею предложили сотрудники городских библиотек. Местным жителям инициатива очень понравилась, и они проголосовали за нее в рамках программы «Уютный Ямал». Жители Губкинского получили возможность скоротать время в ожидании автобуса за интересной книжкой. Внутри теплых остановок появятся полки, с которых можно будет как взять, так и положить частичку своей литературной коллекции.

Ранее четырехлетний мальчик из Объединенных Арабских Эмиратов опубликовал книгу.
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