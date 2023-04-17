Соединенные Штаты пытаются добиться стратегического превосходства в космосе

Как пишет аналитический портал «Фонд стратегической культуры», в документе, кроме прочего, заявлено, что США занимают глобальное положение в сфере космических исследований, лидируют в мире по изучению Луны и Марса. Поэтому закрепление превосходства американцев в космических исследованиях с ростом использования НОО и открытия нового этапа в освоении космоса делается все важнее.