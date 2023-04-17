Соединенные Штаты пытаются добиться стратегического превосходства в космосе

Совет по науке и технологии при Белом доме объявил 31 марта 2023 года положения Национальной стратегии по исследованию и развитию низкой околоземной орбиты (НОО). Этот документ декларирует курс на получение стратегического превосходства в космосе.
Как пишет аналитический портал «Фонд стратегической культуры», в документе, кроме прочего, заявлено, что США занимают глобальное положение в сфере космических исследований, лидируют в мире по изучению Луны и Марса. Поэтому закрепление превосходства американцев в космических исследованиях с ростом использования НОО и открытия нового этапа в освоении космоса делается все важнее.
Также в документе отмечен интерес к молодым ученым и подчеркнута необходимость привлечения к образовательным программам интересующихся космосом детей.
Помимо этого, Вашингтон планирует создать «национальную лабораторию НОО», которая должна будет объединить различные научно-исследовательские мероприятия в федеральных агентствах, включая Минобороны, энергетики и торговли. Лаборатория будет уведомлять общественность о достижениях и значении космических исследований, указано в стратегии.