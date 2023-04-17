InfoWatch: утечка персональных данных в России за 2022 год превысила численность россиян в стране в 4,5 раза

Число утекших персональных данных россиян в 2022 году составило 667,6 миллиона, что в 4,5 раза превосходит население России. Об этом сообщается в исследовании InfoWatch.
Сообщается, что количество утечек в России за прошлый год увеличилось в 2,67 раза до 710. Годом ранее данный показатель составил только 334 слива данных.
Более того было зафиксировано увеличение числа данных в одной утечке на 25% до 940 тысяч. Кроме того, 80% нарушений в компаниях были умышленными и совершенными по вине сотрудников организаций.
Однако InfoWatch зафиксировала снижение сообщений об утечках данных относящихся к государственной тайне. Одна из причин — закрытая информация из-за проведения СВО.
Ранее сообщалось, что ФБР задержало подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона. Им стал 21 летний мужчина по имени Джек Тейшейр.