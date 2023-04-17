МИД РФ отметил высокий интерес глав африканских государств к саммиту «Россия — Африка»

«Подготовка ко второму саммиту "Россия — Африка" идет полным ходом. Мы получаем подтверждения об участии наших африканских друзей каждый день. Ждем на встрече в верхах всех лидеров континента, чтобы совместно обсудить пути развития долгосрочного стратегического сотрудничества России и Африки», — отметил Люкманов.