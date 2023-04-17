МИД РФ отметил высокий интерес глав африканских государств к саммиту «Россия — Африка»

Москва, 17 апреля. Директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов заявил, что подтверждения от лидеров стран Африки об участии во втором саммите и экономическом форуме «Россия — Африка» поступают ежедневно.
Конференция пройдет с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге. На ее площадках встретятся делегации государств Черного материка и обсудят вопросы партнерства с РФ во множестве сфер.
«Подготовка ко второму саммиту "Россия — Африка" идет полным ходом. Мы получаем подтверждения об участии наших африканских друзей каждый день. Ждем на встрече в верхах всех лидеров континента, чтобы совместно обсудить пути развития долгосрочного стратегического сотрудничества России и Африки», — отметил Люкманов.
Недавно министр финансов Намибии Иипумбу Шиими заявил, что делегация республики примет участие в мероприятии. По его словам, есть высокая вероятность присоединения к ней главы государства Хаге Гейнгоба.
Ранее оргкомитет саммита «Россия — Африка» опубликовал программу предстоящей конференции. По данным ведомства, участники форума представят доклады в четырех тематических секциях и обсудят сотрудничество в различных сферах.