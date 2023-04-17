Журналист Борис Корчевников призвал жителей Киева бежать из города

Жителям Киева следует покинуть город, заявил телеведущий Борис Корчевников. По его словам, город может утонуть из-за действий раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Как пишет «Царьград», улицы украинской столицы затопило паводковыми водами. Журналист отметил, что о такой судьбе Киева говорится в пророчестве православных старцев. Согласно ему, город будет затоплен «после того, как в Лавре будут служить раскольники».
«Прежнего Киева не будет. Зло, творимое в этом когда-то святом городе, навлекло на него руку Божью. И если не русский солдат, то Сам Господь решит его судьбу. И нынешняя стихия может быть началом, а может - лишь предупреждением», — написал Корчевников в своем Telegram-канале.
Раскольники ПЦУ 9 апреля провели литургию в Трапезном храме Киево-Печерской лавры по случаю Вербного воскресенья.