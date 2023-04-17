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Журналист Борис Корчевников призвал жителей Киева бежать из города

Общество
Журналист Борис Корчевников призвал жителей Киева бежать из города

Жителям Киева следует покинуть город, заявил телеведущий Борис Корчевников. По его словам, город может утонуть из-за действий раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как пишет «Царьград», улицы украинской столицы затопило паводковыми водами. Журналист отметил, что о такой судьбе Киева говорится в пророчестве православных старцев. Согласно ему, город будет затоплен «после того, как в Лавре будут служить раскольники».

«Прежнего Киева не будет. Зло, творимое в этом когда-то святом городе, навлекло на него руку Божью. И если не русский солдат, то Сам Господь решит его судьбу. И нынешняя стихия может быть началом, а может - лишь предупреждением», — написал Корчевников в своем Telegram-канале.

Раскольники ПЦУ 9 апреля провели литургию в Трапезном храме Киево-Печерской лавры по случаю Вербного воскресенья.
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