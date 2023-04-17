Политолог Владимир Корнилов: восточноевропейцы готовы к «агрохозяйственной блокаде» Украины

В эти дни украинская агропродукция вновь оказалась в центре международных разногласий. К проблеме продления «зерновой сделки», разрешающей экспорт зерна с Украины и истекающей 18 мая, добавился запрет на ввоз украинского зерна в Польшу и Венгрию. Как сообщил корреспонденту ФАН российский политолог и публицист Владимир Корнилов, их примеру вскоре последуют другие страны-соседи Украины.
Напомним, Польша, а вслед за ней и Венгрия решили запретить ввоз зерна и других продуктов с Украины, чтобы защитить местный сельскохозяйственный сектор. В Варшаве и Будапеште утверждают, что эти ограничения — временные, они будут действовать до 30 июня 2023 года. Ранее, в марте, премьер-министры пяти стран Восточной Европы направили письмо в Еврокомиссию с требованием решить проблему дисбаланса на сельхозрынке ЕС из-за наплыва дешевого зерна, масличных культур, яиц, мяса птицы и сахара с Украины.
На фоне временной отмены пошлин на украинские товары в ЕС, фермеры Восточной Европы столкнулись с серьезными трудностями в сбыте своей продукции. Это стало причиной протестов польских аграриев в ходе визита президента Украины Зеленского в Польшу. В итоге с 15 апреля польские власти ввели запрет на ввоз в страну украинского зерна и других сельхозтоваров — молока, яиц, овощей, мяса и меда.
В тот же день аналогичные меры приняла и Венгрия. По словам министра сельского хозяйства страны Иштвана Надя, «правительство привержено отстаиванию интересов венгерского фермерского сообщества». В Будапеште подчеркнули, что идут на такой шаг «подобно Польше», упреждая критику за «антиукраинскую позицию», в которой венгров подозревают уже больше года и в Киеве, и в Брюсселе.
Владимир Корнилов считает, что остальные европейцы только и ждут момента, чтобы также запретить ввоз украинского зерна.
«Думаю, в новом «запретительном тренде» стран Восточной Европы есть и экономические, и политические причины. Украинское зерно действительно стало реальной проблемой для восточноевропейских фермеров — многие из них разоряются из-за наличия на рынке дешевой украинской агропродукции. Причем, в конечном счете, речь идет далеко не только о зерне — очень широкий перечень продуктов запрещено ввозить в Европу с середины апреля. По сути дела, это такая «агрохозяйственная блокада» Украины, попытка ее удушения со стороны «ближайших союзников», — указал эксперт.
Да, продолжил он, пока речь идет о словаках, поляках и венграх, но на подходе и другие страны — Болгария, Румыния и Чехия.
«Стоит напомнить, на прошлой неделе прошла встреча главы Минсельхоза Польши с бастующими фермерами. На ней присутствовали лидеры фермерских профсоюзов и других стран Восточной Европы. То есть, вопрос запрета украинской агропродукции рассматривался не только в Варшаве и Будапеште. На этом фоне хочется вспомнить бравые заявления главы МИД ЕС Борреля и компании о том, как они сделают «зеленые коридоры» в Европу для украинской агропродукции. Собственно, результат этих действий налицо», — сообщил аналитик.
Корнилов отметил, что помимо прочего, в действиях европейцев есть и масса политических вопросов.
«Стоит вопрос и о том, как зерновая проблема отразится на рейтингах правящих партий. Например, в той же Польше в этом году предстоят выборы, и местные фермеры — одна из частей «ядерного электората» правящей партии «Право и справедливость», они почти на 100% голосовали именно за эту силу. Поэтому ссориться с фермерами ни в Польше, ни в Венгрии власти не намерены», — указал Корнилов.
По его мнению, остальные европейские страны-соседи Украины сейчас затаились и ждут, как разрешится этот конфликт.
«Власти тех же Румынии и Чехии внимательно смотрят, как отреагирует Еврокомиссия, будут ли рестрикции за это против венгров и поляков. Если никаких ответных мер от Брюсселя не последует, то это даст «зеленый свет» другим странам на то, чтобы блокировать поставки зерна с Украины. Другое дело, что в Еврокомиссии тоже не дремлют, там настроены весьма решительно. Насколько я знаю, ее глава фон дер Ляйен в выходные предпринимала лихорадочные действия для того, чтобы остановить эту волну запретов. Так что посмотрим, насколько в Брюсселе позволят этому беспрецедентному тренду развиваться дальше», — заключил Владимир Корнилов.
По мнению экспертов, в таких условиях выход сельхозпродукции Украины на мировой рынок может оказаться трудноразрешимой задачей. Для нее есть еще маршруты через Румынию и Болгарию. Однако болгарские власти уже сейчас, по примеру соседних стран, обсуждают идею запрета на импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев. Румыния таких заявлений пока не делала, но и там по тем же причинам пошла волна протестов фермеров.