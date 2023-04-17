Политолог Владимир Корнилов: восточноевропейцы готовы к «агрохозяйственной блокаде» Украины

По мнению экспертов, в таких условиях выход сельхозпродукции Украины на мировой рынок может оказаться трудноразрешимой задачей. Для нее есть еще маршруты через Румынию и Болгарию. Однако болгарские власти уже сейчас, по примеру соседних стран, обсуждают идею запрета на импорт украинского зерна, заявил министр сельского хозяйства Болгарии Явор Гечев. Румыния таких заявлений пока не делала, но и там по тем же причинам пошла волна протестов фермеров.