Саперы обезвредили боеприпасы ВОВ, которые житель Москвы принес на свой участок

Житель Москвы нашел снаряды времен Великой Отечественной войны. Вместо того, чтобы обратиться к специалистам, он принес их на свой участок.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошел в московском садовом товариществе «Дыбино». Мужчина обнаружил несколько боеприпасов около дороги. После этого москвич принес их к себе на участок.
Только после всех этих манипуляций мужчина вызвал саперов. Экстренные службы смогли нейтрализовать их. На данный момент неизвестно, почему житель Москвы поступил со снарядами именно так.
Стоит отметить, что в некоторых субъектах Российской Федерации подобные ситуации происходят нередко. Ранее представители МЧС ДНР обезвредили боеприпасы в Ленинском районе Донецка.