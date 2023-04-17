Четверо турецких военных пострадали в результате атаки курдов на севере Сирии

Все пострадавшие доставлены в госпиталь, данные о дополнительном ущербе уточняются.
По меньшей мере четверо турецких солдат получили ранения в результате обстрела военных баз на севере Сирийской Арабской Республики (САР). Удары наносились артиллерией и ракетами, сообщили в Анкаре.
Министерство обороны Турции заявляет, что атака была организована радикалами из «Отрядов народной самообороны», куда входят проамериканская группировка «Сирийские демократические силы» (СДС) и члены «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Все эти формирования турецкое правительство объявило террористическими.
Нападение на базы спровоцировало ответные действия со стороны военных.
«Террористам дан исчерпывающий ответ сильными ударами по целям», — отчитываются в турецком министерстве обороны.
Повлечет ли этот случай какие-то более масштабные последствия — пока не ясно. Ранее подобные происшествия уже приводили к обострениям и военным операциям против курдов, инициированным Анкарой. Кроме того, борьба с радикалами имеет значение в предвыборной кампании президента Реджепа Тайипа Эрдогана, поскольку уже в мае его страну ждет голосование. По этой причине лидер Турции особо акцентирует внимание на курдской проблеме в своих выступлениях.
«Мы никогда не сможем быть в безопасности, пока на севере Сирии и Ирака существует вооруженная террористическая организация. […] Надеюсь, в предстоящий срок мы будем все активнее продолжать наши усилия в направлении борьбы с радикалами», — заявил Эрдоган на выступлении в городе Шанлыурфа накануне.
Тем не менее стоит отметить, что протурецкие, как и проамериканские группировки находятся в стране без одобрения со стороны официального Дамаска. Все эти формирования незаконно удерживают территории арабской республики, в том числе и большинство нефтегазовых месторождений Заевфратья. В то же время регулярные конфликты противоборствующих сторон ставят под угрозу жизни простых сирийцев.