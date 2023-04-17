Четверо турецких военных пострадали в результате атаки курдов на севере Сирии

Повлечет ли этот случай какие-то более масштабные последствия — пока не ясно. Ранее подобные происшествия уже приводили к обострениям и военным операциям против курдов, инициированным Анкарой. Кроме того, борьба с радикалами имеет значение в предвыборной кампании президента Реджепа Тайипа Эрдогана, поскольку уже в мае его страну ждет голосование. По этой причине лидер Турции особо акцентирует внимание на курдской проблеме в своих выступлениях.