Президент ФК «Барселона» Жоан Лапорта подтвердил возвращение футболиста Лионеля Месси в команду

Руководство «Барселоны» сообщило, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернется в каталонский клуб. Видео с утвердительным ответом президента клуба Жоана Лапорты опубликовали на Cadena SER Carrusel Deportivo.
На кадрах видеоролика один из фанатов спрашивает Лапорту о возможном возвращении Месси. Президент ФК утвердительно ответил на вопрос.
Уже долгое время СМИ обсуждают появившуюся информацию о возвращении аргентинца. Известно, что нападающий поддерживает контакт с тренером «Барсы» Хави. Контракт Месси с французской командой рассчитан до июня 2023 года.
Ранее появилась информация о том, что решение по поводу возвращения Лионеля Месси в «Барселону» может быть принято в мае 2023 года. Об этом ранее в социальных сетях написал журналист Фабрицио Романо.