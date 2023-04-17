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На юго-востоке Таджикистана зафиксировали землетрясение магнитудой 4

Происшествия
На юго-востоке Таджикистана зафиксировали землетрясение магнитудой 4

На юго-востоке Таджикистана сегодня утром произошло землетрясение магнитудой 4, передает РИА Новости слова пресс-секретаря Комитета по чрезвычайным ситуациям при Правительстве Таджикистана Умеда Юсуфи.

Толчок произошел в 378 километрах к юго-востоку от столицы Душанбе, в 86 километрах в западную сторону от Мургабского района и в 153 километрах к юго-западу от города Хорога.

Сейсмологи зафиксировали магнитуду активности, которая составила 4 балла. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутской области произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр сейсмической активности, предположительно, находился около 20 километров к югу от села Еланцы, в центре озера Байкал.
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