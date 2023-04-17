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В Новом Уренгое открылся первый региональный турнир по танцам на колясках

Общество
В Новом Уренгое открылся первый региональный турнир по танцам на колясках

Спортсмены Нового Уренгоя исполнили вальс, фокстрот, кикстеп и танго, став участниками первого регионального турнира по танцам на колясках в Новом Уренгое. Об этом сообщает «Ямал-медиа».

Многократные чемпионы России, Европы и мира Максим Седаков и Светлана Кукушкина приехали в газовую столицу, чтобы провести мастер-классы для ямальских спортсменов. Кроме того, Седаков исполнил и сольный показательный номер под названием «Время».

Ранее в Новом Уренгое стартовали полуфинальные игры Кубка России по волейболу на снегу. Участниками стали четыре лучших мужских и женских команд.
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