В Новом Уренгое открылся первый региональный турнир по танцам на колясках

Спортсмены Нового Уренгоя исполнили вальс, фокстрот, кикстеп и танго, став участниками первого регионального турнира по танцам на колясках в Новом Уренгое. Об этом сообщает «Ямал-медиа».
Многократные чемпионы России, Европы и мира Максим Седаков и Светлана Кукушкина приехали в газовую столицу, чтобы провести мастер-классы для ямальских спортсменов. Кроме того, Седаков исполнил и сольный показательный номер под названием «Время».
Ранее в Новом Уренгое стартовали полуфинальные игры Кубка России по волейболу на снегу. Участниками стали четыре лучших мужских и женских команд.