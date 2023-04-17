От насмешек в школе до мировой славы: как складывалась жизнь Виктории Бекхэм

17 апреля отмечает день рождения известная английская певица, супруга футболиста Дэвида Бэкхема – Виктория Бэкхем. Сегодня ей исполняется 49 лет. На пути к мировой славе, Виктории пришлось пройти тернистый путь. ФАН публикует биографию талантливой певицы, бизнесвумен и многодетной матери.
Виктория Адамс (девичья фамилия) родилась в британском городе Харлоу в довольно обеспеченной семье. Ее родители Энтони и Джеки Адамс были владельцами крупного бизнеса, который приносил стабильный и внушительный доход. С детства Виктория не знала нужды в деньгах. Однако, все было не так гладко: друзья-сверстники не хотели дружить с ней.
В школе Виктория подвергалась насмешкам со стороны одноклассников. Тогда она чувствовала себя не такой, как сверстники, и даже просила отца высаживать ее из люксового авто поодаль от школы, дабы избежать очередных издевательств.
В старших классах будущая звезда училась в театральной школе Jason Theatre School, где брела навыки вокала и актерского мастерства. После начала заниматься танцами и хореографией.
Уже в 1994 году Виктория Адамс успешно прошла кастинг и стала участницей поп-группы Spice Girls. Шесть лет спустя певица начала сольную карьеру и выпустила дебютный сингл Out of Your Mind, который по-прежнему считается ее самой известной композицией.
Со своим будущим мужем – Дэвидом Бекхэмом Виктория познакомилась на благотворительном футбольном матче. Их роман развивался стремительно и вскоре они объявили о свадьбе, а затем – о беременности.
Супруги в этом году будут отмечать 24-ую годовщину свадьбы. За это время вокруг их семьи ходило множество слухов, начиная от измен и заканчивая разводом. Однако Бекхэмы стараются на это не реагировать и продолжают любить друг друга и воспитывать четверых детей.
Виктория Бекхэм известна не только как певица, но и как автор. Она выпустила две книги: автобиографию Learning to Fly и гид по миру моды That Extra Half an Inch: Hair, Heels and Everything in Between.
Звезда имеет собственный бренд одежды и даже парфюм под названием Intimately Beckham. Следует отметить, что Викторию Бекхэм считают «иконой стиля». Миллионы женщин со всего мира мечтают быть похожими на нее.
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