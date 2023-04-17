От насмешек в школе до мировой славы: как складывалась жизнь Виктории Бекхэм

Виктория Адамс (девичья фамилия) родилась в британском городе Харлоу в довольно обеспеченной семье. Ее родители Энтони и Джеки Адамс были владельцами крупного бизнеса, который приносил стабильный и внушительный доход. С детства Виктория не знала нужды в деньгах. Однако, все было не так гладко: друзья-сверстники не хотели дружить с ней.