Итальянская финансовая гвардия обнаружила две тонны наркотиков у берегов Сицилии

Финансовая гвардия Италии обнаружила в море к востоку от Сицилии почти две тонны кокаина. Об этом сообщили в силовом ведомстве.
Сообщается, что стоимость находки оценивается как минимум в 400 миллионов евро. Таким образом найденный груз стал одним из рекордных в Италии.
«Внешняя оценка позволила сделать вывод об особой заботе об упаковке, вероятно, направленной на предотвращение проникновения воды, чтобы сохранить содержимое и, в то же время, избежать затопления», — заявили в Фингвардии.
Уточняется, что ведомство обнаружило у берегов Сицилии многочисленные плавучие пакеты. Они были скреплены сетью и снабжены световыми сигнальными устройствами.
Ранее в Иордании был задержан один из самых опасных контрабандистов наркотиков. Он был задержан на границе с Сирией.