В аэропорту Шереметьево поймали иностранца с драгоценностями на сумму более 6 миллионов рублей

Контрабандиста, перевозившего драгоценности, поймали в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в ФСБ. Общая сумма багажа составила более 6 млн рублей.
По информации правоохранителей, при мужчине были обнаружены драгоценные и полудрагоценные камни. Масса всех найденных вещей – 3 946 карат.
«У прибывшего иностранца обнаружены алмазы, рубины, сапфиры и изумруды», – приводит текст заявления RT.
Груз иностранец хотел провезти через государственную границу России. Все камни он проносил не только в багаже, но и в личных вещах. Попытка контрабандиста была пресечена. В результате этого на фигуранта завели уголовное дело.
Ранее в Приморском крае за контрабанду был пойман гражданин КНР. Он хотел вывезти из России шесть мешков мягких Чебурашек. В «Союзмультфильме» призвали привлечь нарушителя к ответственности.