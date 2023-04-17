«JourФак Манукяна». Джек Тейшейра — незаметный герой?

Аресту Джека Тейшейры, который опубликовал секретные документы Пентагона, посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.
В последние недели многие гадали о том, откуда в Сети появились секретные документы из Пентагона об украинском конфликте. Кто-то считал, что это спланированная дезинформация, а кто-то сразу поверил, что документы были подлинными. Лишь арест Джека Тейшейры все расставил по своим местам.
Американец был арестован на минувшей неделе. Очевидно, что тяжесть преступления, по меркам США, грозит ему длительным тюремным заключением. Однако порыв Джека и его мотивация вызывают уважение. Он попытался показать миру изнанку украинского конфликта и того, как в этой истории себя ведет Америка. Тем самым Тейшейра прилично «попортил кровь» властям США и Украины, обнажив их самые безумные планы.
Так кто же такой Джек Тейшейра? Незаметный герой? Ведь он повторил путь Сноудена, но решил не покидать страну. В любом случае его поступок вызывает уважение. Каждый, кто сегодня пытается снять маску с США и их милитаризма, понимая, что ему может за это грозить, достоин восхищения.