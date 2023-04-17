«JourФак Манукяна». Джек Тейшейра — незаметный герой?

Так кто же такой Джек Тейшейра? Незаметный герой? Ведь он повторил путь Сноудена, но решил не покидать страну. В любом случае его поступок вызывает уважение. Каждый, кто сегодня пытается снять маску с США и их милитаризма, понимая, что ему может за это грозить, достоин восхищения.