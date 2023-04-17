В МИД РФ завили, что возможность сотрудничества Европы и России утрачена на десятилетия из-за Запада

Киев уничтожает все, что как-либо связывало Россию и Украину, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства. Он также добавил, что возможность сотрудничества Европы с РФ, чтобы сформировать на континенте самостоятельный центр силы, была утрачена. Причиной тому стали действия Запада, пояснил Галузин.