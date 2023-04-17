Россия противостоит натовско-украинскому военному конгломерату практически в одиночку. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Киев уничтожает все, что как-либо связывало Россию и Украину, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства. Он также добавил, что возможность сотрудничества Европы с РФ, чтобы сформировать на континенте самостоятельный центр силы, была утрачена. Причиной тому стали действия Запада, пояснил Галузин.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее ответил на вопросы журналистов по итогам заседания СМИД СНГ в Узбекистане. Дипломат заявил, что украинский режим взращивался в качестве такой формы власти, которая вознамерилась уничтожить все русское.
В Финляндии ранее подняли вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов после того, как страна присоединилась к НАТО. Подробности приводит RT.