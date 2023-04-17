Народный фронт вместе с артистами «ZVездного десанта» поддержали бойцов на передовой

От сербского народа в зону СВО гуманитарную помощь вместе с музыкантами привез футболист Марко Йованович. Также к команде «ZVездного десанта» с декабря примкнул актер-каскадер Кирилл Юшенков. Артист за все время привез в госпитали больше десяти тонн медикаментов и медицинского оборудования. Сохраняет жизни участников творческого коллектива в безопасности их постоянный водитель, фамилия которого говорит сама за себя — Роман Удачин. За его плечами внушительный опыт вождения автомобиля в прифронтовых зонах. Роман совершенно безвозмездно выделяет свой автобус и на регулярной основе ездит со «ZVездным десантом» на передовую.