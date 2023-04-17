Народный фронт вместе с артистами «ZVездного десанта» поддержали бойцов на передовой

Общероссийский народный фронт (ОНФ) и «ZVездный десант» продолжают традиции, начавшиеся еще в 1941 году, когда артисты выезжали на передовую для поднятия боевого духа солдат. Творческий коллектив во главе с заслуженным артистом России Алексеем Огурцовым за три дня дал 14 концертов. Эстрадники выступали для легендарной интернациональной бригады «Пятнашка», в разведывательном батальоне «Спарта» в донецком аэропорту, других подразделениях непосредственно на передовой под обстрелами. На машине, перевозившей артистов, остались следы пуль. Как это было, рассказывает ФАН.
Не только песней…
Музыканты составили довольно насыщенный маршрут и на каждой его остановке давали полноценные концерты. Проникновенными и чувственными выступлениями творческая команда тронула крепких и мужественных участников СВО до слез. На память «ZVездный десант» подарил военным гитары с автографами.
«Мы везем эти гитары от Народного фронта, отправляем тем ребятам, которые защищают Отечество с автоматом в руках. Хочется, чтобы в свободное время они вместо боевого оружия в руки брали культурное», — отметил представитель ОНФ, заслуженный артист России Алексей Огурцов.
Помимо концертных площадок артисты посетили и госпиталь, куда привезли на больших КамАЗах гуманитарную помощь — костыли, специальные подушки для раненых, продукты питания и прочие необходимые вещи. Фонд «Созвездие детских талантов» совместно с фондом «Проверенные люди» передали канцелярские принадлежности воспитанникам детского дома в ДНР — это именно то, что детям было необходимо.
От сердца к сердцу
Коллектив «ZVездный десант» с 2014 года многократно принимал участие в концертах для военнослужащих в Сирийской арабской республике. В 2019 году во время концерта на базе «Хмеймим» группа даже попала под обстрел крылатыми ракетами. Сейчас артисты активно помогают проекту Народного фронта «Все для победы!», в рамках которого идет сбор средств на автомобили для фронта ко Дню Победы.
Помимо заслуженного артиста РФ Алексея Огурцова в группу отважных музыкантов «ZVездного десанта» входят певица, экс-солистка группы «Девчата», актриса Леся Кир; виртуозная скрипачка, которую часто называют русской Ванессой Мэй — Ольга Спасенова; лауреат международных и российских конкурсов, певица, композитор Наталья Самойлова; певица, модель, организатор мероприятий Елена Келеп; певица и блогер Анири; лауреат всероссийских конкурсов авторской патриотической песни, певица Юлия Самусевич; лауреат фестиваля «Юрмала шансон», лауреат Московского фестиваля имени Клавдии Шульженко, певица, актриса, поэт-песенник, общественный деятель Елена Ветеръ и певец Александр Красномовец.
От сербского народа в зону СВО гуманитарную помощь вместе с музыкантами привез футболист Марко Йованович. Также к команде «ZVездного десанта» с декабря примкнул актер-каскадер Кирилл Юшенков. Артист за все время привез в госпитали больше десяти тонн медикаментов и медицинского оборудования. Сохраняет жизни участников творческого коллектива в безопасности их постоянный водитель, фамилия которого говорит сама за себя — Роман Удачин. За его плечами внушительный опыт вождения автомобиля в прифронтовых зонах. Роман совершенно безвозмездно выделяет свой автобус и на регулярной основе ездит со «ZVездным десантом» на передовую.
Ранее ОНФ отправил девять единиц техники на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области, которую замело сильными снегопадами. На место ЧП были отправлены техника, топливо и вода.