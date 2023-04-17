ВСУ начали применять бронемутанты на основе танка Т-64 и крупнокалиберного пулемета в бою в Бахмуте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в бою в Бахмуте применили непонятные бронемутанты на основе танка Т-64, сообщают военкоры «Русской Весны».
Техника сделана на платформе советского танка, с которого сняли башню и установили крупнокалиберный пулемет и динамическую защиту «Контакт-1». По итогу получилась гибридная техника, не напоминающая ни танковые установки, ни бронетранспортер.
В сети появились догадки, что это может быть следствием нехватки рабочей военной техники у ВСУ. В подобных условиях они были вынуждены идти на создание подобных бронемутантов.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что их победа над ВСУ в Бахмуте станет великим значимым моментом.