Участник шоу «Stand Up на ТНТ» Алексей Стахович раскрыл заработок комиков в проекте

Комик Алексей Стахович в беседе с журналистом Кареном Адамяном рассказал, сколько зарабатывают участники популярного шоу «Stand Up на ТНТ». Интервью опубликовано на YouTube.
Стахович поделился, все юмористы шоу зарабатывают одинаково вне зависимости от уровня популярности. По его словам, гонорар за один монолог, вышедший в эфир, составляет 100 тысяч рублей. Кроме основного выступления, за один сезон проводят шесть технических вечеринок, за выступление на каждой из которых выплачивают по 50 тысяч рублей.
Также комик назвал свой личный заработок — около миллиона рублей в месяц. Однако доход зависит от сезона и количества выступлений, в том числе вне «Stand Up на ТНТ». Стахович отмечает, что стендаперам выгоднее развиваться в сольной карьере.
Ранее Гарик Харламов признался, что живет с Гошей Куценко уже полгода. Об этом он рассказал в премьерном выпуске нового шоу Павла Воли «Шоу Воли» на ТНТ.