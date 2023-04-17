Участник шоу «Stand Up на ТНТ» Алексей Стахович раскрыл заработок комиков в проекте

Стахович поделился, все юмористы шоу зарабатывают одинаково вне зависимости от уровня популярности. По его словам, гонорар за один монолог, вышедший в эфир, составляет 100 тысяч рублей. Кроме основного выступления, за один сезон проводят шесть технических вечеринок, за выступление на каждой из которых выплачивают по 50 тысяч рублей.