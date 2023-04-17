Украинские военные использовали стадо овец в качестве саперов-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали брошенное стадо овец в качестве саперов-камикадзе. Об этом сообщает местная газета Kyiv Post.
Собеседник издания рассказал, что украинские военные с помощью животных проверяли, заминирован ли путь. Он рассказал о случае, когда его отряд увидел брошенное стадо овец, которое шло по дороге и искало еду.
Украинские бойцы смогли пройти безопасно по району, через который ранее прошли овцы. По словам военного, его сослуживцы знали, что неразорвавшихся мин на пути не было.
«Мы называли их саперами-альтруистами», — рассказал он.
Ранее беспилотник-камикадзе ВСУ атаковал свинарник в Белгородской области. В результате инцидента погибли 50 свиней.