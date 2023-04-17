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Глава Африканского союза приедет в Судан для примирения сторон

Весь мир
Глава Африканского союза приедет в Судан для примирения сторон

Хартум, 17 апреля. Председатель Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат посетит Судан в ближайшее время. Об этом сообщают арабские СМИ.

Представители АС объявили, что глава комитета направляется в Хартум для проведения переговоров между ВС республики и Силами быстрого реагирования. Целью мероприятия является прекращение огня и кровопролития на территории страны.

«Совет решил направить полевую миссию в Судан для информирования всех сторон о ситуации в регионе», — говорится в заявлении Африканского союза.

Ранее палата Лиги арабских государств провела экстренное заседание по ситуации в Судане. Международная организация обратилась к участникам конфликта с призывом прекращения эскалации и кровопролития.
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