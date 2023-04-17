Одного из главарей ИГ могли ликвидировать в Сирии

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о возможной ликвидации одного из главарей «Исламского государства»✱ (запрещенная в России террористическая организация) в ходе вертолетного рейда на севере Сирии.
По данным CENTCOM, боевик отвечал за планирование терактов на Ближнем Востоке и в Европе. В рамках рейда были убиты еще два вооруженных человека, говорится в сообщении американской стороны.
Ранее сообщалось, что боевики террористических группировок совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в САР. Подробности приводит RT.
Граждане европейских государств также провели аналогию между украинской армией и террористической организацией ИГ✱. Они поделились таким мнением в социальных сетях.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация