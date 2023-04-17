Стала известна причина смерти российского актера Юрия Ашихмина, сыгравшего в «Обитаемом острове»

Российский актер Юрий Ашихмин, запомнившийся зрителям по фильму «Обитаемый остров», ушел из жизни после продолжительной болезни. Причиной смерти послужил рак, передал источник Федерального агентства новостей.
Согласно полученной информации, артист умер еще 13 апреля в больнице. Об этом ранее сообщила его знакомая Алла Вагина, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.
При этом стало известно, что знаменитость долгое время страдал от онкологии. Какие именно органы были подвержены страшному недугу, в настоящее время не разглашается.
Также на прошлой неделе из жизни ушел телеобозреватель Юрий Богомолов. На момент смерти известному специалисту в области кино было 86 лет.