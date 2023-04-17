Юбилейный концерт певца Юрия Охочинского пройдет 20 апреля в Театре Эстрады им. А. Райкина

Юрий Охочинский — редчайший исполнитель-вокалист романтического направления в современной эстрадной музыке. Его карьера знает только взлеты. Он нашел свой стиль еще в юности, на актерском отделении Санкт-Петербургского Института театра музыки и кинематографии, а вскоре, в 1985 году, по итогам опроса прессы он был признан лучшим молодым певцом года, а его песни «Мотив дождя и джаза» и «Твой бриг» становятся популярнейшими хитами. Артиста по праву назвали «бархатным голосом России».