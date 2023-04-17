Юбилейный концерт певца Юрия Охочинского пройдет 20 апреля в Театре Эстрады им. А. Райкина

Бархатный голос Санкт-Петербурга Юрий Охочинский отметит свое 65-летие на легендарной сцене Театра Эстрады. Именно там, еще будучи студентом театрального института, в 1979 году артист дебютировал в праздничном концерте звезд ленинградской эстрады.
На юбилейном вечере 20 апреля прозвучат лучшие песни певца и старые, проверенные временем мировые хиты. Начнется юбилейный концерт в 19:00.
«Юбилей? Да это просто прекрасный повод собрать в зале друзей и поклонников! Всех, кто любит мой голос и мои песни», — говорит сам певец.
Юрий Охочинский — редчайший исполнитель-вокалист романтического направления в современной эстрадной музыке. Его карьера знает только взлеты. Он нашел свой стиль еще в юности, на актерском отделении Санкт-Петербургского Института театра музыки и кинематографии, а вскоре, в 1985 году, по итогам опроса прессы он был признан лучшим молодым певцом года, а его песни «Мотив дождя и джаза» и «Твой бриг» становятся популярнейшими хитами. Артиста по праву назвали «бархатным голосом России».
Важным этапом в творчестве певца стало сотрудничество с ведущим джазовым музыкантом Давидом Голощекиным. Два талантливых петербуржца вместе выпускают эксклюзивную концертную программу «Романтики джаза» и концерт «Памяти Фрэнка Синатры». Неудивительно, что в 1999 году Юрию Охочинскому присуждают престижную премию в области культуры «Люди нашего города», как лучшему певцу года в Санкт-Петербурге.
Его талант признан не только в России, но и за рубежом. Он участвовал в открытии «Игр доброй воли» в Петербурге с прямой трансляцией на 112 стран мира. Студия «Уолт Дисней» пригласила его исполнить главную музыкальную тему, написанную Стингом для мультфильма «Похождения Императора», что Юрий Охочинский и блистательно исполнил.
Сегодня Охочинский продолжает традиции замечательных певцов-романтиков Фрэнка Синатры и Тома Джонса, выстраивая репертуар на лирических балладах и романтических песнях.
Юрий Охочинский — единственный представитель изысканного стиля «крунинг» в Петербурге, редчайший исполнитель романтического направления в современной эстрадной музыке. Прекрасный вокалист и замечательный артист в одном лице, он органично соединяет в своих выступлениях природную музыкальность и ту пленительную манеру, которая памятна нам по любимым песням Фрэнка Синатры, Нэта Кинга Коула, Бинга Кросби, Георга Отса и Муслима Магомаева.
Красивый, проникновенный, поражающий широтой диапазона голос и высочайший артистизм выделяют Юрия Охочинского из круга современных исполнителей, очаровывают удивительным и в то же время органичным сочетанием мужественности и романтизма.