Главы МИД G7 за обедом обсудили проблему продовольственной безопасности

Главы МИД стран G7 обсудили проблемы продовольственной безопасности в ходе рабочего обеда на встрече в японском городе Каруидзава, сообщил пресс-центр министерской встречи. Страны G7 намерены укрепить свои отношения с Индией как председателем G20.