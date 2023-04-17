Главы МИД G7 за обедом обсудили проблему продовольственной безопасности

Главы МИД стран G7 обсудили проблемы продовольственной безопасности в ходе рабочего обеда на встрече в японском городе Каруидзава, сообщил пресс-центр министерской встречи. Страны G7 намерены укрепить свои отношения с Индией как председателем G20.
Обед продолжался 70 минут и был посвящен теме сотрудничества с международными партнерами. Там представитель Японии заявил, что страны группы G7 должны вносить активный вклад в решение проблем глобального масштаба.
«В отношении таких проблем, с которыми сталкивается мир, как энергетическая и продовольственная безопасность, G7 договорились действовать в тесном сотрудничестве», — сообщается в документе.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил создать аналог G20 для обсуждения ситуации на Украине. По его мнению, создание подобной группы позволит завершить конфликт и установить мир.