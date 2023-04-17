Бастрыкин лично проследит за расследованием стычки подростков с прохожими в Магнитогорске

Председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на резонансный инцидент в Магнитогорске.
Как стало известно, Бастрыкин ознакомился с попавшим в соцсети видео, на котором зафиксирована ожесточенная словесная перепалка между подростками и прохожими в Магнитогорске, едва не закончившаяся массовой дракой, сообщает «ЧелябинскСегодня».
В итоге Бастрыкин обязал главу СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова провести соответствующую проверку и подготовить доклад о ее результатах. Ход проверки и расследования инцидента Бастрыкин взял под личный контроль.