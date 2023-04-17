Бастрыкин лично проследит за расследованием стычки подростков с прохожими в Магнитогорске

Как стало известно, Бастрыкин ознакомился с попавшим в соцсети видео, на котором зафиксирована ожесточенная словесная перепалка между подростками и прохожими в Магнитогорске, едва не закончившаяся массовой дракой, сообщает «ЧелябинскСегодня».