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Бастрыкин лично проследит за расследованием стычки подростков с прохожими в Магнитогорске

Общество
Бастрыкин лично проследит за расследованием стычки подростков с прохожими в Магнитогорске

Председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на резонансный инцидент в Магнитогорске.

Как стало известно, Бастрыкин ознакомился с попавшим в соцсети видео, на котором зафиксирована ожесточенная словесная перепалка между подростками и прохожими в Магнитогорске, едва не закончившаяся массовой дракой, сообщает «ЧелябинскСегодня».

В итоге Бастрыкин обязал главу СУ СК России по Челябинской области Петра Решетникова провести соответствующую проверку и подготовить доклад о ее результатах. Ход проверки и расследования инцидента Бастрыкин взял под личный контроль.
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