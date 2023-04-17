Россия разработает и запустит на орбиту Земли спутник-сервер размером со спичечный коробок

Российская частная компания RuVDS планирует вывести к осени на орбиту Земли малый спутник-сервер, информирует ТАСС. Подобный эксперимент станет первым в России.
Для запуска будет использоваться новая технология пускового контейнера, разработанная компанией «Малые космические системы» (МКС). По словам основателя и генерального директора компании RuVDS Никиты Цаплина, технология даст возможность запускать на орбиту планеты несколько десятков спутников размерами 5x5x5 сантиметров за раз.
Чтобы запустить спутники-серверы, эксперты предполагают, что будет использован аппарат «Стратостат ТК-1». Это позволит выполнить эксперимент гораздо дешевле.
Ранее космический аппарат «Надежда» Объединенных Арабских Эмиратов позволил создать карту всей поверхности Марса и увидеть планету в истинном свете.