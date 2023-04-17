Россия разработает и запустит на орбиту Земли спутник-сервер размером со спичечный коробок

Для запуска будет использоваться новая технология пускового контейнера, разработанная компанией «Малые космические системы» (МКС). По словам основателя и генерального директора компании RuVDS Никиты Цаплина, технология даст возможность запускать на орбиту планеты несколько десятков спутников размерами 5x5x5 сантиметров за раз.